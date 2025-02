Juventusnews24.com - Locatelli Juve, chiamatelo pure mediano di rottura: le sue statistiche in Champions sono incredibili. Come lui solo altri due giocatori

di RedazionentusNews24, inLeague cipochiil numero 5 bianconero:dueeguagliano quanto fatto dal capitano bianconeroManuelsi sta rivelando sempre più decisivo in questa stagione, soprattutto inLeague. E lalo ricorda menzionando le suedavvero ragguardevoli in questa stagione a poche ore da PSV. Ecco i numeri del capitano bianconero.– «Il 21% dei passaggi di Manuelin questaLeaguestati didi almeno una linea avversaria, la percentuale più alta per un giocatore nel 2024-25 (min. 500 minuti). Infatti, il classe ‘98 è uno dei soli tre centrocampisti con più di 100 line-breaking passes in questa edizione del torneo (103), insieme a Joshua Kimmich e Angelo Stiller».