L’obiettivo è la serie C. Ora pensare positivo

L’intervento del presidente Antonio Recchi, ha avuto lo scopo di chiarire al meglio il pensiero e le intenzioni del patron Stefano Marconi in ottica futura. Ed evitare altri malintesi. Niente campionati anonimi, ambizioni di ritorno inC, società solida e al lavoro per crescere ancora, per trovare nuovi sponsor e per l’ingresso di altri soci che possano affiancare patron Marconi e Polci nel sostegno finanziario della Ssc Ancona. Se quest’anno, infatti, come ha chiarito lo stesso Recchi, il budget è stato di circa 1,7 milioni di euro, comprensivi dei 400mila versati a fondo perduto alla Figc per l’iscrizione in soprannumero allaD, l’anno prossimo con la stessa cifra, e dunque con 400mila euro a disposizione in più, si potrà "alzare l’asticella", espressione utilizzata dallo stesso presidente in più di una circostanza.