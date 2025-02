Ilfattoquotidiano.it - Lo Voi ascoltato al Copasir per tre ore difende l’operato dei pm di Roma sul caso Caputi

Assoluta correttezza deldella procura e nessuna violazione di legge.per tre ore al, il procuratore di, Francesco Lo Voi, ha risposto a tutte le domande poste dai commissari in relazione alla vicenda delle presunte rivelazioni di notizie riservate da parte dei pubblici ministeri della Capitale nell’ambito di un’indagine partita da una denuncia del capo del gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano.Vicenda sulla quale il Dis, la struttura chiave dell’intelligence, ha presentato un esposto alla procura di Perugia che ha aperto un’indagine al momento contro ignoti. Lo Voi ha sostenuto l’infondatezza totale in fatto e in diritto delle accuse avanzate e avrebbe espresso anche amarezza per l’attacco mediatico ricevuto in queste settimane. Secondo il Dis, la procura diavrebbe violato il comma 8 dell’articolo 42 della legge speciale istitutiva dei servizi segreti.