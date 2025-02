Sport.quotidiano.net - Lo studente Marzetti firma il record negli Usa: 41 punti in una gara

Il diciottenne civitanovese Riccardo(a destra nella foto) ha battutoStati Uniti unche resisteva dal 2007: ha realizzato 41in una partita ritoccando così il primato di 39 fissato 18 anni fa. Da due anni la giovane guardia ala, tesserato in Italia con la cestistica Montecosaro, èStates dove frequenta l’high school St. Croix Lutheran Academy di St.Paul in Minnesota e si diplomerà quest’anno. Non solo, è vicino al traguardo di millesegnati in due stagioni. Sul piano sportivo le sue performance e doti non sono passate inosservate e ha già delle richieste da college della California, del Wisconsin e di New York. Il giovane si è inserito molto bene nella realtà americane a livello sportivo e scolastico. A fine mese finirà il campionato tra le scuole (High school), la formazione diè seconda, e a marzo ci saranno i playoff che danno il pass alle vincitrici per le finali dello Stato del Minnesota.