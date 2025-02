Ilfoglio.it - Lo show della Ferrari a Londra per la nuova Sf-25

Leggi su Ilfoglio.it

Siamo alle solite. Quando arriva il giornopresentazionemonoposto, laha già vinto il campionato. È sempre la più bella, la più elegante, la più applaudita. L’arrivo di Lewis Hamilton, l’unica vera rock starFormula 1 di oggi, ha avuto l’effetto di moltiplicare gli applausi: nessuno ne avuti tanti come Sir Lewis nella notte di, dove sono state presentate per la prima volta in 75 anni di storia tutte le monoposto in unopieno di musica, luci ed effetti speciali. Uno spettacolo a metà tra un Superbowl e un Festival di Sanremo. Una notte degli Oscar con tanto di tappeto rosso per piloti, team principal, vip assortiti in un’arena da 15 spettatori che sono diventati milioni con il collegamento in diretta in tutto il mondo. Laha rubato la scena a tutti con Hamilton, ma anche con la pubblicazione in contemporanea con la presentazioneMcLaren, delle prime foto ufficialiSf-25, una monopostoal 99%, alla faccia dell’evoluzionemacchina che lo scorso anno ha lottato fino all’ultima gara con la McLaren per il titolo Costruttori.