Ilgiorno.it - Lo sguardo di Franco Raggi: "Un flop gli esercizi di stile slegati dalla memoria"

Leggi su Ilgiorno.it

Protagonista sulla scena internazionale, e dell’estroversa esposizione “. Pensieri instabili”, curata da Marco Sammicheli e Francesca Pellicciari, alla Triennale fino al 13 aprile. La mostra, architetto, oltre alla sua sorprendente carriera in mezzo secolo d’attività, ci racconta la Milano dove si è svolta? "Racconta la mentalità della Milano dove ho lavorato al più per allestimenti di mostre, ma anche luogo di opportunità per guardare altrove. Come ho fatto, pur amandola, restando qui a vivere". Nel catalogo Electa, un suo intervento del 1982 è critico riguardo a MITO (Milano-Torino), sterminata metropoli teorica. Oggi la nostra identità urbana è del tutto smarrita? "Non lo sarà finché Milano rimarrà inclusiva: ci si poteva vivere anche senza essere ricchi, ammessi i ceti popolari in centro.