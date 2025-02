Amica.it - “Lo scandalo P. Diddy”: un docufilm sulla caduta del re dell’hip-hop

(askanews) – Un impero costruitomusica crolla sotto il peso di accuse scioccanti. Una clip in anteprima da LoP. Diddy,in due episodi in onda il 24 e il 25 febbraio (alle 22) su Sky Crime e in streaming su NOW, che esplora uno tra i maggiori scandali nella storia dell’industria musicale americana.Attraverso testimonianze esclusive e documenti giudiziari inediti, la serie ricostruisce ladi Sean P. Diddy Combs, figura iconica dell’hip-hop, rapper, produttore discografico e imprenditore di successo. Le accuse di abusi sessuali, comportamenti illeciti e corruzione hanno scosso Hollywood, rivelando un sistema di potere rimasto nell’ombra per decenni.P. Diddy rischia dai 15 anni all’ergastoloCombs è stato arrestato a Manhattan dagli agenti dell’Homeland Security il 16 settembre 2024 con accuse gravissime: abuso, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale.