Lo European Accessibility Act e il lato oscuro della regolamentazione

Senza che la cosa stia suscitando particolare attenzione, il prossimo 28 giugno entrerà in vigore loAct, una norma che richiede alle aziende che intendono raggiungere il consumatore finale di adattare le proprie interfacce digitali – dai siti internet alle app, senza escludere totem digitali, smart TV e altri dispositivi connessi come gli e-book e i bancomat – ai requisiti di accessibilità previsti dagli standard internazionali così che i contenuti e i servizi possano essere fruiti anche da persone che presentano delle disabilità visive. Il provvedimento, volto a non escludere una percentuale considerevole di consumatori europei (un adulto su quattro secondo le stime Eurostat), si traduce in una serie di interventi tecnici da approntare ai siti Internet di una vasta platea di aziende, con l’eccezione di quelle che si rivolgono esclusivamente ad altre imprese e di quelle organizzazioni che hanno meno di 10 dipendenti o meno di due milioni di euro di fatturato.