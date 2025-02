Thesocialpost.it - Lo chef stellato Matteo Grandi: “Goloso pentito, ho perso 90 chili in 8 mesi”

Leggi su Thesocialpost.it

Lo, 35 anni, noto per il suo ristorantenel cuore di Vicenza, è diventato una star dei social raccontando come haoltre 90senza mai smettere di cucinare. “Sconvolgere il modo di nutrirmi mi ha permesso di tornare in salute e ritrovare il gusto della vita”, spiega il cuoco, che in ottoè passato da 185 a 95.Leggi anche: Addio a Roberto Pennino, loaveva solo 39 anni: famiglia distruttaIl cambiamento: dieta, digiuno e attività fisicaLa svolta è arrivata lo scorso giugno, quandosi è reso conto di non riuscire più nemmeno a salire le scale. “Ho avuto una folgorazione e ho detto basta”, racconta. Da quel momento, ha adottato una dieta low carb, eliminando zuccheri, carboidrati, pasta, lievitati e latticini. Ha seguito un digiuno intermittente e ripreso un’attività fisica regolare, riuscendo così a perdere oltre 10al mese.