Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo guadagna sui fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Questasegna l’inizio della stagione per diversi corridori. Tra questi spiccano i nomi di Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a bike) e Primoz Roglic che hanno scelto laaoper fare il debutto stagionale.16.22 Dopo poco più di 3 ore di corsa ilha percorso 131 km ad una velocità di 42.1 km/h.16.20 Continua a diminuire il vantaggio dei: ildista 1? 50?.16.17 Terminata la discesa più lunga di questa. La strada ora tende leggermente all’insù ma è un tratto in cui si può fare molta velocità.16.15 A circa 30 km dall’arrivo ci sarà lo sprint intermedio di Vila do Bispo. Il traguardo volante è posto poco dopo un tratto in discesa.16.13 Per Van Aert è la prima uscita stagionale su strada. Il belga ha partecipato ad alcune gare di ciclocross, prendendo parte anche ai Mondiali in cui ha ottenuto la medaglia d’argento alle spalle del solito Mathieu Van der Poel.