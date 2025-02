Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna vince in una volata fantasma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Duro Haller nell’intervista post gara. L’austriaco afferma che il gruppo ha seguito la moto davanti anche perché la strada delle ammiraglie non era chiusa come di consueto. Organizzazione che dovrà rivedere molte cose.17.47 Straordinaria lucidità diche alla rotonda si è portato da destra a sinistra per spostarsi nel lato corretto della corsa.17.45 Questo l’arrivo della primadellaao:Filippowins the SLIGHTLY BIZARRE first stage ofaoAopic.twitter.com/v0Zckq96ep— Eemeli (@LosBrolin) February 19,17.43 Dopo una rotonda la maggior parte del gruppo ha preso la deviazione delle ammiraglie finendo fuori percorso. In pochi hanno preso la strada giusta, tra questi c’è stato Filippoche ha trionfato in solitaria.