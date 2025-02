Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: corsa neutralizzata dopo il thriller finale. Cancellata la vittoria di Ganna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAGGIORNAMENTO 19.20: gli organizzatori hanno deciso di neutralizzare laquanto successo nel, con più della metà dei corridori che hanno sbagliato strada. È stata quindi annullata ladidi Filippo, che era stato il primo a tagliare il traguardo.18.01 Termina qui latestuale della primadellaao. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.17.59 Vedremo cosa verrà deciso per tutti quei corridori che hanno fatto la volata parallela e poi hanno scavalcato le transenne per terminare la propria prova.17.57 Questa la top 10 della primadellaao:1 FilippoITA 4:28:202 Romain Gregoire FRA +1?3 Jan Christen SUI +1?4 Yves Lampert BEL +1?5 Stefan Kung SUI +1?6 Gal Glivar SLO +1?7 Xandro Meurisse BEL +3?8 Ivo Oira POR +3?9 Gil Gelders BEL +7?10 Jan Tratnik SLO +7?17.