Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: azione solitaria di Salgueiro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Accelertra gli inseguitori per il secondo posto allo sprint intermedio. Quest’ha permesso ai sette corridori di rosicchiare qualche secondo a.17.01 Mancano 30 km all’arrivo.17.01passa per primo allo sprint intermedio di Vila do Bispo e conquista 6? di abbuono.16.59 Carlos Miguel(APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) ha 33? sui 7 inseguitori ed 1? 28? sul gruppo.16.58 Mancano 3 km allo sprint intermedio di Vila do Bispo.16.57 Vacek rientra in questo momento in gruppo.16.55mantiene stabile il vantaggio sugli altri fuggitivi. Il portoghese si avvicina allo sprint intermedio ed ai 6 secondi di abbuono.16.53 Rimane a terra dolorante il corridore dell’Aviludo – Louletano – Loulé.