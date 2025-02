Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 8 corridori in fuga a 75 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Ricordiamo gli ottoche compongono il gruppo di testa: Gonzalo Oira (Maia/Earth Consulters), Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Victor Cesar De Paula (Feirense-Beeceler), Carlos Salgueiro e Francisco Campos (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense), Noah Campos (GI Group Holding – Simoldes – UDO) Diogo Narciso (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car German) e German Nicolas Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé).15.59 Cominciata la parte di percorso in discesa per il gruppo di testa.15.57 Scende leggermente lo scarto tra i fuggitivi ed il gruppo, ora di 3’40”.15.55 Sono appena passate due ore e quaranta dall’inizio della.15.53 Il gruppo di testa si appresta ad affrontare una parte di percorso in discesa.