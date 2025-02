Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si fa la classifica a Jabel Jais, Pogacar scalda il motore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della terzadell’UAEda Ras al Khaimah a Jebel. Frazione di 181 km che culminerà con il primo dei due arrivi in salita previsti nella corsa a tappe emiratina. Occasionissima dunque per Tadejin chiavegenerale, con lo sloveno della UAE Emirates al momento terzo ingenerale.Dopo la cronometro di ieri la maglia di leader è sulle spalle di Joshua Tarling. Il britannico della INEOS Grenadiers vanta 13 secondi di margine sullo svizzero Stefan Bisseger (Dimension-Data) e 18 sul campione del mondo.ovviamente corta con il duo iberico del Team Movistar composto da Pablo Castrillo ed Ivan Romeo voglioso di continuare a ben figurare dopo l’ottimo avvio di stagione.