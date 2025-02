Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si crea subito la fuga con tre italiani presenti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.11: Neanche il tempo di cominciare esi èta la. Protagonisti tredella VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (Federico Biagini, Lorenzo Conforti e Manuele Tarozzi). Insieme a loro anche il serbo Dorde Duric e il panamense Carlos Samudio, entrambi della Team Solution Tech – Vini Fantini.9.08: COMINCIA LA TERZA!9.05: Ancora qualche minuto prima del via della terzadello UAE.9.00: In casa Italia fari puntati soprattutto su Giulio Ciccone, che ieri si è ben difeso a cronometro, perdendo 40 secondi dal vincitore Tarling e restando comunque vicino ai rivali per la classifica generale.8.56: A sfidare Pogacar ci saranno il campione uscente, il belga Lennert Van Eetvelt (Lotto) ma anche Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) e Oscar Onley (Team Picnic PostNL).