Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar attende lo sprint e non dà scampo. Ciccone con i migliori

13:40 Molto bene Giulio, quinto al traguardo con lo stesso tempo del vincitore. Seconda piazza per il giovane britannico Oscar Onley, terzo l'austriaco Felix Gall.13:38 Quintain carriera vinta all'UAEper, che ha scelto di limitarsi alla volata.FUCILATA DI! 13:37 500 metri al'arrivo!13:36 Vine prepara il terreno alla volata del suo capitano. Risale intanto anche Giulio.ULTIMO CHILOMETRO!13:35 Si stacca Tarling, che cederà la maglia rossa. Sono in quindicina al comando.13:34 Parte Gall! Subito a ruota Vine e.13:34 2 chilometri all'arrivo! Inizia il tratto più difficile con punte al 9 %!13:33 Inizia a risalire. Il campione del mondo si mette a ruota del compagno di squadra Vine seguendo gli atleti della Decathlon.