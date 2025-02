Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: continua l’avvicinamento alla salita finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:50 60 km all’arrivo di Jebel Jais. Dopo un improvviso cambio di ritmo il plotone torna ad amministrare la fuga giornaliera.11:46 Fuggitivi che tornano a vantare poco più di due minuti di vantaggio. In gruppo si attende soltanto l’inizio dellache porterà al traguardo.11:43 30 km ci separano dal secondo traguardo volante con i battistrada che rilanciano l’andatura.11:39 Torna la calma in gruppo e di conseguenza il vantaggio dei fuggitivi torna a superare il minuto.11:36 Meno di 70 km all’arrivo di Jebel Jais. Cresce l’attesa in vista dell’ascesa che deciderà la terzadell’UAE.11:32la fuga dei tre italiani della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (Federico Biagini, Lorenzo Conforti e Manuele Tarozzi), in compagnia del serbo Dorde Duric e del panamense Carlos Samudio, entrambi della Team Solution Tech – Vini Fantini.