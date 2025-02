Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque all’attacco, ci sono tre italiani

10.13 Ricordiamo gli uomini all'attaco: i tre azzurri della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (Federico Biagini, Lorenzo Conforti e Manuele Tarozzi) con il serbo Dorde Duric e il panamense Carlos Samudio, entrambi della Team Solution Tech – Vini Fantini.10.09 130 chilometri al traguardo.10.06 Tarozzi è il migliore dei fuggitivi in classifica generale, distacco di 2'48" dalla vetta.10.03 Velocità media della corsa che è vicina ai 50 km/h in questa prima ora.10.00 Vantaggio dei fuggitivi che scende, 1'25" ora.9.57: Mancano 25 chilometri al traguardo intermedio di Marjan Island.9.53: Il gruppo continua ad essere tirato da UAE e INEOS.9.48: Andiamo a ricapitolare il gruppetto in fuga. Tredella VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (Federico Biagini, Lorenzo Conforti e Manuele Tarozzi).