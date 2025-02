Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km all’arrivo, tutti attendono Pogacar

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:19 Davvero difficile attaccare se non all’interno dei 2000 metri conclusivi che offriranno punte del 9 %. Salita pedalabile con velocità elevate fino a questo momento.13:16 10 kmdi Jebel Jais! Ritmo sostenuto ma finora nessun attacco. Sempre gli uomini di Tadeja scandire il passo, mentre lo sloveno è al centro di un gruppo ancora numeroso.13:12 Salita dove si sta benissimo nella pancia del gruppo, difatti gli uomini più attesi sono ben nascosti.13:09 Riesce a rientrare in gruppo Einer Rubio, ma che fatica supplementare per il colombiano della Movistar.13:06 14 km. Tadejsi sfila abbandonando le prime posizioni occupate dai suoi compagni di squadra. Per lo sloveno il primo vero test stagionale.13:02 Gran gamba per Rubio, che a poco a poco cerca di rientrare in gruppo.