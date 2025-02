Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: iniziato il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Ancora il servizio vincente al centro!!40-40 Prima vincente!40-A Favoloso angolo stretto vincente trovato dacon il dritto.40-40 Molto bene con il servizio al corpo e il dritto in spinta, a prendere appunto l’iniziativa! Difesa USA in chop larga.30-40 Lo fa anche l’USA: risposta di dritto vincente sulla seconda. Con il dritto.30-30 ACE (1°)! Questo è un bel modo di farlo!15-30 In rete il dritto difensivo di: servirà prendere per primi l’iniziativa.15-15 Scambio molto movimentato, alla fine l’attacco di rovescio lungoriga è largo di.15-0 Appena larga la risposta di rovescio, che sarebbe stata vincente di.Jasmineal servizio10:04 Palleggio di riscaldamentoche viene da un’incredibile maratona contro Kostyuk vinta per 5-7, 7-6(7), 7-6(5) in due ore e quaranta minuti di gioco.