Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:00 Ci siamo,accolte con applausi sul3!09:55 Con una vittoria,si riporta virtualmente nelle 21 nella race, la classifica ‘buona’ per vedere chi saranno le 8 che giocheranno le Finals. Quello può forse essere l’obiettivo realistico diper il.09:49 Incredibilmente, in tabellone del 1000 disi è allineato agli ottavi di finale nonostante la caterva di pioggia scesa ieri: oggi si giocheranno tutti. Le azzurre Errani/inoltre giocheranno anche gli ottavi di doppio, tra due partite.09:40 Tra circa 20? dunque inl’azzurra, che deve in tutti i modi sbarazzarsi della campionessa slam americana per continuare il suo percorso adove difende altri 880 punti.09:32 Mirra Andreeva infligge un pesante 7-5, 6-0 a Vondrousova ed è la prima quarto-finalista di