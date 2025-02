Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin 4-6, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurra prova a giocare dopo il grande spavento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio e dritto! Zoppicante ma efficace Jasmine.15-40 Lungo il dritto difensivo di. a dire la verità, su questo spostamento è sembrata muoversi bene.11:00 Concluso! Vediamo.. speriamo chesappia gestirsi al meglio. Se ha dolore, deve ritirarsi subito.10:57 MEDICAL TIMEOUT in corso!si è impuntata in uno spostamento verso sinistra con il piede destro, finendo con tutto il peso sulla caviglia, l’urlo era stato terribile ma forse era solo lo!Adesso si è messa a sedere sulla panchina, forse non è andata così male. Attendiamo!AZZURRA IN PIEDI!!!!!!Caviglia diche sta adesso venendo testata dal fisioterapista. Adesso un po’ più tranquilla la toscana.Amici di OA Sport, le immagini che mai avremmo voluto raccontarvi.