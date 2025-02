Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin 4-6, 0-6, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: azzurra menomata, inizia la corsa contro il tempo per Indian Wells

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:14b.6-4, 6-0! Partita che c’è stata fino a quando l’non è finita per terra dolorante. C’è da sperare che la giocatrice toscana sia in grado di proseguire la sua stagione a.40-0 Risposta in rete. Meno uno.30-0 Lunga la risposta di dritto, meno due per mettere fine alla sofferenza di Jasmine.15-0 Prima vincente.0-5 Nuova risposta vincente,non vuole ritirarsi.15-40 Risposta vincente.15-30 Poco da commentare amici di OA.15-15 Errore di rovescio, l’gioca da ferma15-0 Prima a segno.0-4 Poco da raccontare. Vedremo sevorrà tornare in campo nel doppio femminile: non gli conviene!40-15 Secondo noi sta provando a vedere se può giocare il doppio. Anche adesso ha risposto due metri dentro il campo e si è gettata a rete.