Oasport.it - LIVE Paolini-Kenin 3-4, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: break per l’americana nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Forza, teniamo il servizio! Adesso deve scattare l’operazione ‘contro-’!40-15 Errore stavolta dicon il dritto, un gratuito!30-15 In rete il rovescio difensivo di.15-15 Beh, traiettoria irreale di rovescio dal centro a ‘sventaglio’ del. Vincente pazzesco.15-0 Miracolo sotto rete diin tuffo verso destra!2-4 Brava. Comanda con il rovescio, si apre il campo in cross e chiude comodamente con un facile dritto.40-30 Fuori di metri il dritto affrettato di! Su!40-15 Rovescio lungolinea sulla riga. In realtà ha pizzicato appena un capello della stessa il colpo della USA.30-15 Corta la gittata difensiva di, si avventa e chiude con il dritto.15-15 Beh, ha rischiato la seconda e l’ha messa all’incrocio centrale delle righe.