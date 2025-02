Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz, ATP Doha 2025 in DIRETTA: semaforo verde tra pochi minuti sul centrale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 Agli sgoccioli la fase di riscaldamento del pesarese e di.16.11 Sarà Lucaa servire.16.10 Presentati in questo momentoed. coetanei ed amici cresciuti assieme e nati nel 2003 a distanza dimesi. Lo spagnolo è cresciuto esponenzialmente, Lucacerca una sua dimensione per crescere con continuità ed oggi cerca l’acuto da sogno.16.07 Completato il tabellone dei quarti di finale nel lato basso: saranno Auger-Aliassime-Medvedev e Rublev-De Minaur gli incroci dei quarti di finale. Il vincitore del match traedaffronterà invece uno tra Lehecka e Marozsan. Berrettini sarà protagonista in seguito al match traed. Contro l’olandese Griekspoor in palio la sfida ai quarti con l’americano Draper.