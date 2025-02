Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz, ATP Doha 2025 in DIRETTA: niente da perdere contro il fenomeno spagnolo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenuti e benvenute allatestuale del match tra Lucae Carlos, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di. Il match sarà il quarto insul campo centrale dalle 12.30 e non prima delle 15.30. Prima le sfide tra van de Zandschulp-De Minaur, Medvedev-Bergs e Berrettini-Griekspoor.In palio un posto tra i migliori 8 del torneo qatariota,il vincente della sfida tra l’ungherese Marozsan ed il ceco Lehecka. Il nativo di Pesaro, sinora, non ha concesso un set nelle tre gare tra qualificazioni e sedicesimi. Un dato difficile da snocciolare di fronte al numero 3 del mondo ma senz’altro Luca arriva in fiducia a questo appuntamento, fresco del successo (6-4/6-3) di ieriil cinese numero 49 del mondo Zhizhen Zhang.