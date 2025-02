Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz 1-6, 6-4 ATP Doha 2025 in DIRETTA: secondo set da favola per il pesarese, è tutto pari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Nastro e fuori la risposta del.0-15 Riposta a segno dell’azzurro.TERZO SET1-1 Prima vincente di! Da applausi ilche conquista ilset dopo essere stato sull’orlo della sconfitta!40-0 Altro errore di. Tre set-point!30-0 Tocco in controbalzo sotto rete di! Uno spettacolo in campo in questo momento!15-0 Volée al bacio dell’azzurro che comanda appieno lo scambio.5-4 GAMEIII! Non passa la palla corta di! Che cambio passo di Luca!15-40 Out la seconda aggressiva in acrobazia di.0-40 CHE MOMENTO DICHE COPRE BENE LA RETE e strappa un altro punto.0-30 Bella risposta diche induce all’errore lo spagnolo col diritto incrociato out.0-15 Risposta vincente di Luca col diritto lungo linea.