Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz 1-6, 6-4, 3-6 ATP Doha 2025 in DIRETTA: lo spagnolo concede un set ma strappa i quarti, Nardi out a testa altissima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 In rete la risposta in rovescio divola aima sicuramente da applausi la gara giocata da, mai arresosi.40-0 Schiaffo al volo di, 3 match point per il numero 3 al mondo.30-0 Ace forte al centro dell’iberico.15-0 In rete la risposta di.3-5 Gamecon l’ottima prima di servizio.40-0conduce lo scambio, errore da dietro di.30-0 Evapora la risposta dello.15-0 Buona prima del Pesarese.2-5 Game, implacabile con il diritto incrociato micidiale.40-0 Curva giusta in servizio di.30-0 Perde il passo col rovescio in avanzamento. Out la giocata del pesarese.15-0 Smorzata di.2-4 Game: lungolinea improbabile del numero 3 al mondo.40-15 A segno la risposta dicol diritto incrociato.