Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz 1-6, 6-4, 1-4 ATP Doha 2025 in DIRETTA: break consolidato da parte dello spagnolo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Game, gran passante.AD-40 Schiaffo al volo dopo bell’apertura del campo sul servizio.40-40 Sul nastro il diritto diconche fa un passo indietro in risposta.AD-40 Servizio al corpo di.40-40 Appena lungo il diritto di.AD-40 Prima a 205 km/h.40-40 Stupenda risposta diche gioca sui piedi diquesta seconda palla. Bravo bravo bravo!40-30 Il nastro respinge il rovescio di.40-15 Cosa ha inventato? Punto del torneo con palla smorzata in rovescio in back alla Federer.40-0 Doppio dritto micidiale sotto retedopo due colpi profondi giocati sulla riga.30-0 Stecca il diritto a chiudere.15-0 Lunga risposta di servizio dell’italiano.