Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz 1-6, 6-4, 1-2 ATP Doha 2025 in DIRETTA: avvio di terzo set equilibrato, l’azzurro cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Stecca il diritto a chiudere.15-0 Lunga risposta di servizio dell’italiano.1-3 Breakconche perde il rovescio incrociato.30-40 Servizio e piedi dentro il campo che induceall’errore.15-40 Schiaffo al volo non preciso di, che rimpianto: aveva fatto tutto perfettamente.15-30 Ottima prima palla giocata con personalità col diritto aperto.0-30 Rovescio in rete di Luca.0-15 Duello a rete vinto da.1-2 Game, a segno col servizio potente.40-15 Sfugge il rovescio profondo allo spagnolo.40-0 ACE.30-0 Servizio al corpo e risposta out del.15-0 Servizio e diritto robusto di diritto dello spagnolo.1-1 Game: out la risposta di.40-0 Servizio e diritto perfetti per un super!30-0 ACE, prima precisa.