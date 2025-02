Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz 1-6, 3-4 ATP Doha 2025 in DIRETTA: contro-break del pesarese che prova a tornare in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Luca comanda lo scambio: in rete il diritto di.3-4 Game, esagera col dirittodel.40-AD Molto bene il doppio lungo linea diche gioca intempo in avanzamento.40-40 Prima a 210 km/h ad uscire.30-40 Copre bene la rete lo spagnolo.15-40 In orbita il diritto di. Palla!15-30 Rovescio in avanzamento ben calibrato da.0-30 Stecca il diritto.0-15 In rete la giocata sotto rete didopo il rovescio basso e preciso in recupero di.2-4 Gamesu riposta out in rovescio di.AD-40 Lungo scambio gestito da Luca e chiuso out dallo spagnolo.40-40non trova la palla sul back di.AD-40 Bellissima smorzata dietro il servizio di!40-40 Altro doppio fallo dell’azzurro.