Oasport.it - LIVE Nardi-Alcaraz 1-6, 0-1 ATP Doha 2025 in DIRETTA: primo set senza storia, comincia il secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Si ferma sul nastro il diritto dello spagnolo.30-0 Risposta sballata di.15-0 Bravocon la volée sotto rete sul tentativo di passante dell’azzurro.1-1 Gameche fa correre l’iberico e chiude sotto rete.40-30 Giocata profonda di, se la ritrova tra i piedi e spedisce in rete.40-15 Conclude bene con la chiusura sotto rete l’azzurro.30-15 Si difende avanzandoincrocia di rovescio sotto rete.30-0 In rete la risposta disu servizio potente di Luca.15-0 Buona prima di.0-1 Gamecol serve & volley micidiale.40-30 Lavora con le rotazioni ed alza male la traiettoria.30-30 Sorpreso, distante da rete sulla diagonale diritta di,30-15 Volèe semplice disulla difesa abbondante dell’italiano.