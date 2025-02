Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: olimpioniche in campo dopo pranzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:10 E allora, Andreeva vince facile su Vondrousova. Adesso inin singolare, poi ci sarà un altro match di singolo e poi il match di doppio delle azzurre campionesse olimpiche!8.30 Buongiorno amici di OA Sport. Il match disarà il 4° dalle 8.00 di oggi (mercoledì 19 febbraio).20:05 E’ noto chesfiderannodomani come 4° match dalle 8:00 sul3. Prima delle azzurre anche la toscana opposta alla USA Kenin non prima delle 10:00.15:00 A causa dell’insistenze pioggia, il doppio disi recupererà domani!14:03 Ancora tutto fermo aper la pioggia. A questo punto il match di doppio potrebbe slittaremente a domani, ma attendiamo l’ufficialità.12:07 Attualmente sospeso per pioggia con Jasminein vantaggio sul punteggio di 6-2, 6-5 40-30 e servizio di Eva Lys il match tra l’azzurra e la tedesca.