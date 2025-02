Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: azzurre ritirate, il motivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon resta che darvi appuntamento alla prossimanella speranza che la n.1 indiscussa d’Italia riesca a presentarsi ai prossimi appuntamenti in condizione di giocare. Un saluto sportivo!13:27che si fermano senza nemmeno giocare quindi, un fatto che dà enorme rammarico soprattutto per quanto di buono avevano espresso in quel di Doha, 1000 qatariota appena concluso e vinto da.13:25 C’è adesso la notizia del ritiro delle campionesse olimpiche in carica. Evidentemente l’infortunio alla caviglia dinon le permette di giocare, a questo punto c’è da sperare che l’azzurra possa essere della partita a Indian Wells in programma dal 5 di marzo.13:13 Enorme spavento questa mattina durante il match di 3° turno tra l’azzurra e Kenin.