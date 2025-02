Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: azzurre in campo tra pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:13 Enorme spavento questa mattina durante il match di 3° turno tra l’azzurra e Kenin. La toscana è caduta con tutto il peso sulla caviglia destra, urlando e facendo temere il peggio: alla fine ha proseguito la partita quasi su una gamba sola pur di finirla. Vedremo in che condizioni si presenterà tra circa 20? sul3 di(UAE)!13:11 Hanno chiuso Mattek e Stefani. Tra poco in!13:07 Amici di OA Sport, sta per concludersi la partita precedente al doppio di: Mattek/Stefani sono 7-5, 6-5 su Danilina/Khromacheva. Ad ora non è arrivata comunicazione riguardo il ritiro della coppia oro olimpico. Si presume che giochino quindi!11:38 Il doppio disi giocherà alle 13:30, con tutti i condizionali del caso.