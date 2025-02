Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: azzurre in campo tra non molto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:07 Amici di OA Sport, sta per concludersi la partita precedente al doppio di: Mattek/Stefani sono 7-5, 6-5 su Danilina/Khromacheva. Ad ora non è arrivata comunicazione riguardo il ritiro della coppia oro olimpico. Si presume che giochino quindi!11:38 Il doppio disi giocherà alle 13:30, con tutti i condizionali del caso.11:27 L’azzurra ha concluso la partita sulle sue gambe, fatto estremamente positivo. Chiaramente, è difficile che torni inper il doppio.11:07 Jasminesi è fatta male alla caviglia quando si trovava all’inizio del secondo set. Dopo il trattamento, sta continuando ad onorare l’impegno sul. Vediamo se riuscirà a proseguire il torneo in doppio femminile, la vediamo difficilissima!10:10 E allora, Andreeva vince facile su Vondrousova.