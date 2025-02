Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Tommaso Giacomel con un errore in corsa per il podio!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15: Al km 17.5perde ancora qualcosa rispetto a Perrot, ha 34? ma deve sono amministrare e stare attento a non cadere perchè ha un minuto di vantaggio su Fillon Maillet per l’argento16.14: Fak è quarto dopo lo zero del quarto poligono, è a mezzo minuto da Fillon Maillet16.13: Al km 16.8è a 30? dalla testa16.13: Sbaglia Krcmar!sarà medaglia d’argento!16.12: Va fortissimo Perrot anche nell’ultimo giro, è primo al traguardo con 2’15” di vantaggio16.11: Zero di Fillon Mallet che è terzo ma staccatissimo da Perrot e16.10: E’! UNSUL PENULTIMO BERSAGLIA, SARA’ DIETRO A PERROT! 26? da recuperare per l’azzurro all’ultimo giro, difficile..16.09: Due errori per Soerum all’ultimo poligono16.