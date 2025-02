Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: solito Norvegia-Francia, Giacomel per stupire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 20 km, valida per i Campionati del Mondo di Lenzerheide. Prosegue la rassegna iridata che per il momento, alloha visto un solo grande protagonista assoluto, il norvegese Johannes Boe, che, dopo le due medaglie d’oro nella sprint e nell’inseguimento, vorrà fare valere la sua grande condizione cercando il tris di successi in quello che sarà il suo ultimo Mondiale in carriera.Quello conferito oggi sarà addirittura il 51mo titolo iridato della storia. La significativa pietra miliare delle cinquanta edizioni è dunque già stata raggiunta e superata. D’altronde parliamo del format originario, quello che il 9 febbraio 1958 assegnò le prime medaglie di sempre.