LIVE Biathlon Individuale maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | solito Norvegia-Francia Giacomel per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51: Quello conferito oggi sarà addirittura il 51mo titolo iridato della storia. La significativa pietra miliare delle cinquanta edizioni è dunque già stata raggiunta e superata. D’altronde parliamo del format originario, quello che il 9 febbraio 1958 assegnò le prime medaglie di sempre. Nonostante la riduzione del numero di prove nell’arco dell’inverno e qualche “mutazione”, quale deve essere considerata la cosiddetta “Short Individual” (con chilometraggio e penalità ridotte del 25%), l’resiste ancora oggi con i suoi connotati più puri. L’augurio è che possa continuare a farlo il più a lungo possibile, respingendo qualsiasi contaminazione esterna.14.48: Prosegue la rassegna iridata che per il momento, alloha visto un solo grande protagonista assoluto, il norvegese Johannes Boe, che, dopo le due medaglie d’oro nella sprint e nell’inseguimento, vorrà fare valere la sua grande condizione cercando il tris di successi in quello che sarà il suo ultimo Mondiale in carriera.