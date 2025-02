Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: IMPRESA GIACOMEL! E’ argento dietro a Perrot

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio!16.47. Si chiude qui la gara, si sblocca il medagliere dell’Italia al Mondiale di Lenzerheide con l’di Tommaso16.45: Queste le prime dichiarazioni dia caldo: “Fin qui era stato un bel mondiale, così è pazzesco. Sapevo di essere davanti prima dell’ultimo poligono, la situazione era molto chiara nella mia mente, un errore può capitare. Per le prossime gare punterò all’oro”16.40: Stanno arrivando gli ultimi atleti al traguardo16.36: Tanto lontani gli altri azzurri: Bionaz è 41mo con 5 errori a 6’40”, Zeni con 4 errori è 55mo a 7’02”, Hofer con 7 errori è 70mo a 8’26”16.35 Questi gli atleti a completamento della top 10: quarto posto il finlandese Hiidensalo, al quinto posto lo svizzero Hartweg, al sesto posto lo sloveno Fak, al settimo posto il tedesco Horn, all’ottavo posto il ceco Krcmar, al nono posto il migliore dei norvegesi, Stroemsheim, al decimo posto J.