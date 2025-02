Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor, ATP Doha 2025 in DIRETTA: si parte con l’olandese al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Si ferma sul nastro la volèe di rovescio del.40-15 E’ lungo il dritto dal centro del tennista di Haarlem.40-0 A metà rete il passante di rovescio di.30-0vincente del.15-0 Scappa via il rovescio incrociato dell’azzurro.PRIMO SET18:27 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via al match conal.18:25 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Matteoe Tallon.18:22 Il vincente del match troverà ai quarti di finale il britannico Jake Draper, che in mattinata ha estromesso agevolmente l’australiano O’Connell.18:17 Secondo confronto diretto tra i due a pochi giorni dal successo del neerlandese sul veloce indoor di Rotterdam.18:12 Sconfitta onorevole per Luca Nardi, che cede per 6-3 al terzo set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.