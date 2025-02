Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor, ATP Doha 2025 in DIRETTA: serve una conferma per il n.3 d’Italia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra Matteoe l’olandese Tallon. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di due settimane dal KO del romano patito al tiebreak del terzo set sul veloce indoor di Rotterdam. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra l’australiano O’Connell ed il britannico Draper., ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Parso in grandissima condizione il numero 3 azzurro va a caccia della continuità ormai divenuta una chimera. Matteo dovrà come sempre far leva sulle sue armi principali, ovvero servizio e dritto, fondamentali per abbreviare gli scambi e conservare preziose energie.