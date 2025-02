Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 7-6 6-7 6-4, ATP Doha 2025 in DIRETTA: l’azzurro vola ai quarti a suon di ACE

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:04 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.21:02 Due ore e mezza di battaglia per, che ha messo a segno ben 23 ACE. Matteo ha servito il 75% di prime dalle quali ha ricavato l’89% dei punti. Ottimo anche il dato con la seconda, con il 69% dei punti guadagnati. 10 ACE invece per l’olandese, che ha messo in campo il 79% di prime ricavandone la stessa percentuale di punti.MATTEOb. TALLON7-6 (4) 6-7 (5) 6-4! Con un ACE il romano chiude un match durissimo e complicato. Domani troverà aiil britannico Jake Draper!40-15 DUE MATCH POINT! Matteo ritrova la prima e chiude con il tocco a campo aperto.