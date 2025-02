Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 7-6 6-7 3-4, ATP Doha 2025 in DIRETTA: fasi decisive del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Game. Con un ACE l’azzurro tiene la battuta.40-0 Servizio, ritto e smash a segno per l’italiano.30-0 Servizio e smorzata di dritto vincente di Matteo.15-0 Gran recupero in controbalzo dell’azzurro sul missile in risposta dell’avversario.4-3 Game. Non passa il recupero di rovescio del romano.40-0 Scappa via il dritto inside in di.30-0 Stavolta è largo il passante di rovescio di Matteo.15-0 Si ferma sul nastro il passante di rovescio dell’azzurro.3-3 Game. Non passa la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta.40-30 Rovescio in back affilatissimo dell’olandese.40-15 ACE!30-15 E’ lungo il dritto in corsa del romano.30-0 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per Matteo.