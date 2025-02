Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 7-6 6-7 1-2, ATP Doha 2025 in DIRETTA: prime fasi del set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Scappa via la risposta di dritto del romano.30-0 ACE.15-0 Gran volèe di rovescio dell’olandese.2-2 Game. Con un ACE Matteo tiene agevolmente la battuta.40-0 Altra gran prima dell’azzurro.30-0 Servizio vincente del romano.15-0 Ottimo attacco di, che gioca una precisa volèe di rovescio.2-1 Game. Servizio e dritto.40-0 Gran punto del neerlandese, che spinge con il dritto e gioca una precisa smorzata di rovescio.30-0 Si spegne in rete il rovescio in back dell’italiano.15-0 Dritto incrociato vincente dell’olandese.1-1 Game. Con il secondo ACE del game Matteo tiene la battuta.40-0 Prima vincente del romano.30-0 ACE!15-0 Servizio e rovescio incrociato vincente dell’azzurro.