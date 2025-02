Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 7-6 6-5, ATP Doha 2025 in DIRETTA: l’olandese serve per restare nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Insidiosissimo passante con il rovescio in back giocato dall’azzurro.6-5 Game. Servizio e dritto. Dopo il cambio camposervirà nuovamente pernel.40-15 E’ lungo il recupero delsul drop dell’avversario.30-15 Arriva la stecca di dritto del tennista di Haarlem.15-15 Matteo stringe troppo l’angolo del dritto in uscita dal servizio.15-0 ACE!5-5 Game. Ottimo passante di rovescio del.40-30 Peccato. Altra difesa generosissima dell’azzurro, che però termina lunga.30-30 In corridoio il dritto dal centro del neerlandese.30-15 Gran riflesso del tennista di Haarlem, che piazza la demi-volèe dopo la deviazione del nastro.15-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio di