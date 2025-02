Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 7-6 4-3, ATP Doha 2025 in DIRETTA: fasi decisive del secondo set

19:58 Si riprende dopo il trattamento operato dal fisioterapista.19:54 Medical timeout per, che lamenta problemi al piede sinistro.4-3 Game. Non passa la risposta di dritto dell'olandese.40-15 Servizio e dritto a segno per il romano.30-15 ACE!15-15 Doppio fallo di Matteo.15-0 Prima vincente dell'azzurro.3-3 Game. Con il servizio vincente l'olandese tiene la battuta.AD-40 In corridoio il passante di dritto dell'italiano.40-40 Doppio fallo.AD-40 Servizio, dritto e volèe vincente del neerlandese.40-40 In corridoio il dritto inside in di.AD-40 Perfetta la stop volley di dritto dell'olandese.40-40 A metà rete il rovescio in uscita dal servizio di. Parità.40-30 Scappa via il rovescio in back in avanzamento del neerlandese.