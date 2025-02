Ilfattoquotidiano.it - Lite Licata (Fdi)-Licheri. “Voi M5s invidiosi del rapporto tra Meloni e Trump”. “Ma credi davvero che la gente si beva questa storia?”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bagarre a Coffee break (La7) tra il senatore del M5s Ettoree il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata sulla politica estera di Giorgiae sulle sorti economiche dell’Italia.ribadisce la posizione dei 5 Stelle, già dettagliatamente spiegata ieri ai microfoni di Radio Cusano Campus, suscitando “la tristezza” del parlamentareano: “È molto triste questo atteggiamento del M5s, è molto triste quello che ha detto, perché in queste situazioni speculare per cercare consenso è veramente una cosa molto triste. Ma non è stato Conte a firmare l’accordo con la Nato per alzare le spese militari italiane al 2%? – continua – Quando voi siete al governo, prendete delle decisioni. Quando invece state all’opposizione, ne prendete delle altre. È molto triste cambiare posizione, il nostro partito non l’ha mai fatto perché ha grande serietà“.