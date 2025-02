Ilfattoquotidiano.it - Lite Caprarica-Tarquinio: “Mi hai dato del guerrafondaio per anni”. “Falso, te lo sei sognato. Sei tu ad avermi dato del putiniano”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Polemica infuocata a L’aria che tira (La7) tra il giornalista Antonioe Marco, ex direttore di Avvenire ed europarlamentare del Pd, sulle dichiarazioni odierne del presidente ucraino Volodymyr Zelensky circa la fine del conflitto (“Vogliamo porre fine alla guerra quest’anno“).Il conduttore David Parenzo dà in diretta la notizia e chiede agli ospiti della trasmissione: “Questo vuol dire che Zelensky deve stare seduto al tavolo negoziale. Ma cosa potrebbe portare a quel tavolo?”.“Nulla”, rispondeosserva: “Lo hanno spinto a fare la guerra, una guerra fatta coi corpi della sua gente, e adesso non può neanche trattare la pace, perché la guerra produce solo pace ingiusta“.replica: “Ammiro moltissimo la determinazione con cuisostiene le sue tesi pacifiste“.